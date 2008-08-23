Dışişleri: Geçişler Montrö'ye uygun

ABD’ye ait Mc Faul-74 ve Polonya’ya ait General Plasky savaş gemileri, boğazlardan geçerek Karadeniz’e açıldı. Çanakkale Boğazı’ndan dün sabah erken saatlerde geçiş yapan Polonya gemisi General Plasky ile ABD’ye ait Mc Faul-74 gemisi, saat 18.00’de İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Savaş gemilerine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Anadolu Yakası sahiline oldukça yakın giden gemiler, sahildeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.Dışişleri Bakanlığı, ABD dahil yabancı askeri gemilerin Türk boğazlarından geçişinin Montrö Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmakta olduğunu bildirdi. Bakanlık, "NATO Birinci Daimi Deniz Görev Grubu’na mensup olan İspanya (SPS Almirante Don Juan de Borbon), Almanya (FGS Luebeck), Polonya (ORP General Kazimierz Pulaski) ve ABD’ye (USS Taylor) ait dört gemi, 2007 Ekim ayında onaylanan NATO planlı faaliyetleri uyarınca eğitim ve liman ziyaretlerinde bulunmak amacıyla Batı Karadeniz’de Romanya’nın Köstence, Bulgaristan’ın Varna ve ülkemizin İstanbul limanlarını ziyaret edeceklerdir" açıklamasını yaptı.