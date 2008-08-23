T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dışişleri: Geçişler Montrö'ye uygun

ABD’ye ait Mc Faul-74 ve Polonya’ya ait General Plasky savaş gemileri, boğazlardan geçerek Karadeniz’e açıldı.

23 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan’a insani yardım götürdüğü belirtilen ABD Donanması'na ait ’McFaul’ destroyeri ile tatbikat amaçlı Romanya’nın Köstence Limanı’na gittiği belirtilen Polonya savaş gemisi ’General Plasky’, dün Çanakkale Boğazı’ndan geçtikten sonra İstanbul Boğazı’nı da aşarak Karadeniz'e çıktı.

ABD’ye ait Mc Faul-74 ve Polonya’ya ait General Plasky savaş gemileri, boğazlardan geçerek Karadeniz’e açıldı. Çanakkale Boğazı’ndan dün sabah erken saatlerde geçiş yapan Polonya gemisi General Plasky ile ABD’ye ait Mc Faul-74 gemisi, saat 18.00’de İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Savaş gemilerine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Anadolu Yakası sahiline oldukça yakın giden gemiler, sahildeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.


Dolmabahçe’de toplanan TKP’li bir grup ise, dev boyuttaki
"Yankee Go Home" yazılı pankartla protesto gösterisi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD dahil yabancı askeri gemilerin Türk boğazlarından geçişinin Montrö Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmakta olduğunu bildirdi. Bakanlık, "NATO Birinci Daimi Deniz Görev Grubu’na mensup olan İspanya (SPS Almirante Don Juan de Borbon), Almanya (FGS Luebeck), Polonya (ORP General Kazimierz Pulaski) ve ABD’ye (USS Taylor) ait dört gemi, 2007 Ekim ayında onaylanan NATO planlı faaliyetleri uyarınca eğitim ve liman ziyaretlerinde bulunmak amacıyla Batı Karadeniz’de Romanya’nın Köstence, Bulgaristan’ın Varna ve ülkemizin İstanbul limanlarını ziyaret edeceklerdir" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24