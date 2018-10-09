Dışişleri: Cemal Kaşıkçı ile ilgili başkonsoloslukta inceleme yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili inceleme yapılacağını bildirdi.

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de ülkesinin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamıyordu. Türk yetkililer Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü söylerken Suudi yetkililer ise iddiaları reddediyordu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kaşıkçı hakkında şunları söyledi:

"Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adıgeçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir.

Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."