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Dışişleri: Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü, İstanbul'da planlanan toplantı ileri tarihe ertelendi

Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları'nın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyordu

14 Haziran 2020 13:41

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü. İstanbul'da yapılması planlanan Türk ve Rus bakanlar toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir."

Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Libya ve Suriye gibi bölgesel konuları görüşmek üzere bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.

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