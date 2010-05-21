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Dünya

Dışişleri: Bulguların K. Kore'yi göstermesi kaygı verici

Dışişleri Bakanlığı, 26 Mart'ta batan Güney Kore savaş gemisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 - Dışişleri Bakanlığı, 26 Martta bir patlama sonucu batan Güney Kore'ye ait "Cheonan" adlı gemi enkazı üzerinde yapılan incelemeler sonucunda geminin Kuzey Kore'ye ait bir torpidodan dolayı battığı yönündeki bulguların ortaya çıkmasının, "kaygı verici" olduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Altılı Görüşme sürecinin kesintiye uğradığı ve Kore Yarımadası'nda gerginlikten kaçınılmasının çok daha büyük önem arz ettiği bu dönemde, Kuzey Kore'yi işaret eden bulguların ortaya çıkması kaygı vericidir. Bu gelişmenin, Kuzey Kore'nin içinde bulunduğu izolasyonu daha da arttıracak sonuçlar doğuracağı açıktır.


Türkiye, 46 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan bu trajik olayda dost ve müttefik Güney Kore Hükümeti ve halkıyla dayanışma içindedir ve uluslararası camianın diğer sorumlu üyeleri gibi Güney Kore ile yakın işbirliği içinde hareket etmeye devam edecektir."

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