Dışişleri Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen CHP lideri Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı CHP'ye "Ciddi güvenlik riski var, Irak ziyaretinizi iptal edin" tavsiyesinde bulundu, ancak CHP geri adım atmadı. Kılıçdaroğlu, "Orada güvenlik sorunu var diye biz gitmezsek doğru yapmamış oluruz. Daha fazla gitmeliyiz, daha fazla konuşmalıyız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı CHP'ye Müsteşar Yardımcısı Ömer Önhon'un imzasıyla mektup gönderdi. Mektupta, daha önce Önhon'un Genel Başkan Yardımcısı Loğoğlu'nu telefonla aramaları da hatırlatıldı. Son dönemdeki bombalı saldırılara dikkat çekildi.

Sayı azaltıldı

Mektupta, "Büyükelçiliğimizin belli bir kapasitesinin bulunduğunun, kalabalık bir heyet için tahsis edebileceği imkanlara sahip olmadığının tekrar hatırlatılmasında yarar görülmüştür" ifaleri kullanıldı. Bu uyarılar üzerine, CHP yönetimi gidecek heyeti daraltma kararı aldı.

CHP yönetimi, ziyareti izleyecek gazeteci sayısını asgariye indirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu Bakanlık'tan gelen uyarı mektubuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ciddi güvenlik riski uyarılarına rağmen geziyi iptal etmeyecek ve Irak'a gidecek, ancak heyette yer alacak konuklarımızı riske etmemek için, başta gazeteciler olmak üzere, bizimle Irak'a gidecek olanların sayısında büyük bir azaltma yapmak durumunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu 20-24 ağustos tarihleri arasında Bağdat, Kerkük ve Necef'i ziyaret edecek.