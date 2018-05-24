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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kınama

"Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz"

24 Mayıs 2018 13:34

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, 15 Temmuz darbe gecesi Yunanistan firar eden 8 askerden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanımasını kınadı. 

Türk Dışişleri'nden konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Danıştayı uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımıştır. Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir" denildi.

Açıklamada şöyle deam edildi: 

Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz. Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz."

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