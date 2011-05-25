-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YEMEN AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de ocak ayından bu yana devam eden toplumsal olayların giderek derinleşen ve müzminleşen bir siyasi krize dönüşmesinden büyük endişe duyulduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yemen halkının ve kurumlarının birlik ve beraberliğini tehdit eden mevcut kriz, ülkenin zaten elverişsiz durumda bulunan ekonomik koşullarını daha da ağırlaştırmakta, güvenlik ve asayiş durumunu bozmakta, halkın günlük yaşamını ve temel hizmetlere erişim imkanlarını olumsuz yönde etkilemektedir" denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede, ülkedeki siyasi tıkanıklığın aşılmasını teminen Körfez İşbirliği Konseyi tarafından başlatılan ve uluslararası toplumun desteklediği arabuluculuk girişiminin son anda akim kalmasını derin üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyoruz. Dün Başkent Sana'da meydana gelen çatışmalar, mevcut krize en kısa sürede bir çözüm bulunmadığı takdirde, Yemen'de durumun daha vahim boyutlara tırmanabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede, Yemen'deki tüm tarafları şiddetten uzak durarak, itidal ve aklıselim ile davranmaya davet ediyoruz. Ülkede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilmesi, düzenli ve barışçıl bir değişim sürecinin başlatılması için Yemen Yönetiminin sorumluluk bilinciyle hareket etmesini ve KİK girişimine yönelik taahhütlerini biran önce yerine getirmesini bekliyoruz."