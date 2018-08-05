T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması

"Türkiye, kardeş ve dost Venezuela halkının yanında yer almaktadır"

05 Ağustos 2018 13:01

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik suikast girişimine dair bir kınama mesajı yayınladı. Mesajda, Ulusal Muhafız Birlikleri'nin kuruluşunun 81. yıl dönümü vesilesiyle başkent Caracas’ta düzenlenen törende meydana gelen saldırıya dair, “Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela’da yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Venezuela Ulusal Muhafız Birliklerinin kuruluşunun 81. yıldönümü vesilesiyle başkent Karakas’ta düzenlenen, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, eşi ve oğlu, hükümet üyeleri ve askeri yetkililerin katıldığı törende meydana gelen ve Cumhurbaşkanının şahsına yönelik olduğu anlaşılan saldırı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Sözkonusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

 

"Türkiye, kardeş ve dost Venezuela halkının yanında yer almaktadır"

Olay sırasında Cumhurbaşkanı Maduro ve yakınlarının yara almadan kurtulması en büyük tesellidir. Patlamalar neticesinde yaralandığı belirtilen 7 askere de acil şifalar diliyoruz. Türkiye bu zor zamanda, kardeş ve dost Venezuela halkı ve Cumhurbaşkanı Maduro, ailesi ve tüm hükümet yetkililerinin yanında yer almaktadır. 

Venezuela’da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesi en büyük temennimizdir. Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Maduro, değerli ailesi, hükümet üyeleri ve tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

ETİKETLER

dışişleri bakanlığınicolas madurovenezuelasuikast

İlgili Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

7 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar olduğu belirtildi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24