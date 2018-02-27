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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Salih Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin açıklama 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Salih Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün  lideri Salih Müslüm'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi

27 Şubat 2018 19:24

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Salih Müslim\'in serbest bırakılmasına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: \"PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün  lideri Salih Müslüm\'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır. PYD, Çek Cumhuriyeti\'nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği\'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK\'nın Suriye yapılanmasıdır. Çek Mahkemesi Salih Müslüm\'ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir. Bu kararla Çekya Avrupa\'da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir.\" 
 

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