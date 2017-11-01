Dışişleri Bakanlığı'ndan New York'taki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, New York'ta 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Terör saldırısından büyük üzüntü duyduk'' denildi.

Açıklamada ''New York şehrinde 31 Ekim günü sekiz kişinin ölümüne, ondan fazla kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısından büyük üzüntü duyduk. Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.

ABD'nin New York kenti Cadılar Bayramı'ndaki terör saldırısıyla sarsıldı. Kamyonetiyle bisiklet yoluna giren saldırgan bisikletlilerin arasına daldı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.