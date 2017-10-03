T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Katalonya açıklaması: İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygıyı esas görüyoruz

Polis ve jandarmanın bağımsızlık yanlılarına müdahalesi sonucu 844 kişinin yaralanmıştı

03 Ekim 2017 03:58

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin bağımsızlık referandumuna ilişkin, "İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygıyı esas olarak görüyoruz. Bu süreçte İspanya kanunlarına riayet edilmesi ve şiddet olaylarına yol açılmasından kaçınılması önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin yasa dışı ilan edilen referandum girişimi hakkında bir soruya cevap verdi.

Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim'deki referandum girişimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Müftüoğlu, "İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygıyı esas olarak görüyoruz. Bu süreçte İspanya kanunlarına riayet edilmesi ve şiddet olaylarına yol açılmasından kaçınılması önem taşımaktadır." dedi.

Müftüoğlu, "Tarihten gelen yakın dostluk ve müttefiklik ilişkilerine sahip olduğumuz İspanya'nın bu tür sınamaları aşacağına ve demokratik bir yaklaşımla ulusal diyalog ortamını en iyi şekilde tesis edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve Dışişleri Bakanı Raül Romeva Barselona'da düzenledikleri basın toplantısında, 'yasa dışı' ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunda yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını açıklamıştı.

Katalonya Özerk Yönetimi yetkilileri, polis ve jandarmanın oy merkezlerine ve bağımsızlık yanlılarına müdahalesi sonucu 844 kişinin yaralandığını, 3 kişinin gözaltına alındığını söylemişti.

İspanya İçişleri Bakanlığı dün Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili 92 oy merkezinin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldığını, 3 kişinin gözaltına alındığını, 9 ulusal polis ve 3 jandarmanın yaralandığını duyurmuştu.

ETİKETLER

türkiyeispanyakatalonyabağımsızlıktoprak bütünlüğüsaygı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24