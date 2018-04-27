Dışişleri Bakanlığı'ndan Juncker'e yanıt: Yunan askerlerinin yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı yok

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, çıktıkları devriye sırasında Türkiye sınırını geçtikleri için tutuklu bulunan 2 Yunan askeri için "Mutlaka serbest bırakılmalılar" sözlerine ilişkin olarak "Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’ndaki konuşmasında Türkiye ile ilgili açıklamarına yanıt verdi.

Aksoy, "AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in bugün (26 Nisan) Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ülkemizi ilgilendiren konularda “Birlik dayanışması” kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü gördük. Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Aksoy şöyle devam etti:

Juncker’in ayrıca ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askerin ‘mutlaka serbest bırakılmaları’ yönündeki beyanını da hayretle karşılıyoruz. Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz.