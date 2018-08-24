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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşaa etmesine tepki

"Bu uygulamalara karşı çıkılması vicdani bir yükümlülüktür"

24 Ağustos 2018 12:22

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşaa etmesine tepki gösterdi. Bakanlık, "Bu adımlar barış sürecine zarar vermektedir. Bu uygulamalara karşı çıkılması vicdani bir yükümlülüktür" dedi. 

Dışişleri Başkanlığı'nda yapılan açıklama şöyle: 

"İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da 2000’den fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz.

Uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları gözardı edilerek atılan bu adımlar barış sürecine tamiri imkansız şekilde zarar vermektedir. Filistin halkının vazgeçilemez haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı çıkılması hukuki ve vicdani bir yükümlülüktür.

Uluslararası toplumu bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz."

 

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Dışişleri başkanlığı
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