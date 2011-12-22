-Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya kınama ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Fransa Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa tasarısının kabul edilmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Fransa Ulusal Meclisi'nin Türk halkını derinden yaralayan, tarihimizi tek taraflı yorumlara dayanarak karalayan ve bu haksızlığa karşı savunma hakkını elimizden almayı amaçlayan bir kanun tasarısını kabul etmesini şiddetle kınıyoruz. Söz konusu girişim haksızdır, isabetsizdir ve ilgili uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır'' ifadeleri kullanıldı. Fransız Hükümeti nezdinde yapılan tüm girişimler, dostane ve yapıcı uyarılar ile daha önce verilen sözlere rağmen, bu kadar ciddi bir konunun seçim hesaplarına alet edilmesinin ''son derece talihsiz'' olduğunun belirtildiği açıklamada, Fransa'da 2001 yılında ''yine hatalı bir yaklaşımla kabul edilmiş olan tek yanlı bir yasanın'' bu kez yaptırım gücü kazandırılmak suretiyle daha da olumsuz sonuçlar doğurmasının yolunun açıldığı vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Parlamentoların bu tür tasarrufları, siyasi olduğu kadar hukuki ve ahlaki bakımdan da sorunludur. Bu kanun tasarısı, dar siyasi hesaplarla tarihin siyasileştirilmesi ve ifade özgürlüğünün bizzat demokratik bir kurum tarafından engellenmesinin vahim bir örneğini teşkil etmektedir. Fransa böylelikle, gelişmesinde pay sahibi olduğu evrensel değerleri göz ardı etmeyi tercih etmiş olmaktadır. Fransa Parlamentosu'nun, tarihi olaylara farklı perspektiften bakan tüm bilim adamları ve araştırmacıların ifade özgürlüğünü kısıtlayan bu girişimi, bilimsel temelde oluşan görüşlerin ortaya konmasını engelleyemez; tek taraflı hafıza dayatmaları tarafımızdan kabul edilemez. Tasarı, uluslararası hukuk, Avrupa normları, Fransa Parlamentosu'nun kendi raporları ve bizzat Fransa Hükümeti'nin doğrudan konuyla ilgili resmi beyanlarıyla da çelişmektedir. Fransa Parlamentosundaki bu adım, Türk Hükümeti ve TBMM, Türk halkı ve Fransa dahil dünyanın çeşitli ülkelerindeki Türk toplumu tarafından son derece haksız bulunmaktadır. Yüzyıllardır dostluk temelinde gelişen Türk-Fransız ilişkilerine peşin hükümlü bir yaklaşımla ve özensiz adımlarla darbe vurulması tarihi bir hatadır."