Dışişleri Bakanlığı'ndan e-adab-ı muaşeret eğitimi

Dışişleri Bakanlığı “Diplomasi Akademisi” adı altında, özellikle genç diplomatların eğitimi için hazırladığı videolarla Youtube üzerinden e-öğrenime geçti.

Mart ayında büyükelçiliklerle yazışmalarını artık elektronik ortama taşıyarak e-nota devrini başlatan bakanlık, farklı konularda hazırladığı videolarla yalnız genç diplomatlara değil, herkese ulaşacak.

Bu kapsamda yemek adabından, giyinmeye kadar birçok konuda uygulamalı anlatılan videolar, YouTube üzerinden internet kullanıcılarıyla paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın Diplomasi Akademisi olarak adlandırılan eğitim birimi, 2 ay önce e-öğrenime de açıldı.

Zeynep Şafak’ın Hürriyet’teki haberine göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ilk videoların, kariyer memurlukları, davetler, sosyal davranış biçimleri, giyim kuralları ve yemek adabıyla ilgili olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Diplomatlık dersi: “Akademi Başkanlığı tüm eğitimler için teknolojinin sağladığı imkanlardan da istifade etme yönünde önemli adımlar atmaya başlamış bulunmaktadır. Genç diplomatların yanı sıra geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla hazırlanan ilk videolara, YouTube’dan ulaşılabiliyor.”

Frapan giyinmeyin

Giyinme adabı bölümünde temiz, düz, sade, ütülü ve uyumlu giyinmenin gerekliliğinin vurgulandığı videoda, “Kirli, lekeli, ütüsüz, düğmesi kopuk, fermuarı bozuk ve frapan giyinilmemelidir” uyarısıyla şu ifadeler kullanıldı:

“Kadınlar iş hayatında takım etek-ceket ya da kumaş pantolon-ceket, burnu kapalı orta topuklu deri ayakkabı giymeli ve ayakkabıya uygun çanta taşımalılar. Erkekler mevsimine göre koyu veya orta ve açık gri tonda takım elbise giymeli. Açık kahverengi ve açık tonlardaki giysiler iş hayatında tercih edilmemelidir. Siyah ayakkabı ve siyah çorap tercih edilmelidir. Günlük giyim kuşam herkesin zevkine ve maddi imkanlarına göre karar vereceği bir husustur.”

4’ü 20 geçe pozisyonu

Videoda, protokol kuralları kapsamında yemek adabı da şöyle anlatıldı:

“Yemeğe önce ev sahibesi başlar. Resmi yemeklerde iş ve siyasi konuların konuşulması hoş değildir. Bıçak sağ, çatal sol elde tutulur. Esas olan bıçakla kesip, sol eldeki çatalla yemeğe devam edilmelidir. Ağızda lokma varken konuşulmamalıdır. Yemek bitince çatal bıçak yan yana tabağın içine sapları hafifçe sağa doğru saat 4’ü 20 geçe pozisyonunda konulur.”