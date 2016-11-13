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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye seyahat uyarısı

"ABD'ye giden, gidecek olan veya orada yaşayan tedbirli ve dikkatli olmalıdır"

13 Kasım 2016 00:22

Dışişleri Bakanlığı ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu. ABD'deki protesto gösterilerinin hatırlatıldığı duyuruda "Gösterilerde zaman zaman suç ve şiddet olayları yaşanmakta, göstericiler ve güvenlik güçleri karşı karşıya gelmektedir. Bu bağlamda çok sayıda göstericinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı kamuoyuna yansımıştır.ABD'ye giden, gidecek olan veya orada yaşayan tedbirli ve dikkatli olmalıdır "denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"ABD'de 8 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Başkanlık seçimlerinin ardından başlayan protesto gösterileri, New York, Şikago, Philadelphia, Miami, Los Angeles, Seattle, Oakland ve Portland gibi merkezler başta olmak üzere, ülke genelinde farklı şehirlerde devam etmektedir.

Gösterilerde zaman zaman suç ve şiddet olayları yaşanmakta, göstericiler ve güvenlik güçleri karşı karşıya gelmektedir. Bu bağlamda çok sayıda göstericinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı kamuoyuna yansımıştır.

Özellikle Oregon eyaletinin Portland şehrindeki protestolarda suç ve şiddet olaylarının yoğunluk kazandığı görülmektedir. Bu şehirdeki gösteriler güvenlik güçlerince ayaklanma olarak tanımlanmış, son olarak bir kişinin 12 Kasım Cumartesi günü erken saatlerde, protesto yürüyüşü sırasında silahlı saldırı neticesinde yaralandığı duyurulmuştur. Göstericilerin sosyal medyadaki paylaşımlarından protestoların bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu anlaşılmaktadır."

 

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