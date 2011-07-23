-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA YAZ KARARNAMESİ ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Dışişleri Bakanlığı'nda yaz kararnamesi ile yeni görev yerleri belli olan Büyükelçilere tebligatlarını bizzat Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün gece yaptı. Kararnameye göre, Bakanlık'ta Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Rıza Demirer Gabon'a Büyükelçi olarak atanırken, kardeşi Irak Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Yunus Demirer de Türkiye'nin yeni Bağdat Büyükelçisi oldu. Yabancılar politikasını eleştirmesi nedeniyle Avusturya'nın soğuk baktığı Viyana Büyükelçisi Ecvet Tezcan'ın yerine halen Bakanlık'ta AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Ayşe Sezgin atandı. Bir diğer Müsteşar Yardımcısı, Kamu Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçi Selim Yenel de Türkiye'nin yeni AB Daimi Temsilcisi oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Özel Kalem Müdürü Hüseyin Avni Karslıoğlu Türkiye'nin yeni Berlin Büyükelçisi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un Pakistan Özel Temsilciliği görevini yürüten Büyükelçi Engin Soysal Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğine getirilirken, İsmail Hakkı Musa Brüksel Büyükelçisi, Taner Seben Singapur Büyükelçisi, Ali Kemal Aydın Amman Büyükelçisi, Gülhan Ulutekin de Bratislava Büyükelçisi olarak atandı. Davutoğlu'nun tebligatlarının ardından ilgili ülkelerden bu isimler için agreman istenecek. Agremanların gelmesinin ardından da kararname Resmi Gazete'de yayımlanacak.