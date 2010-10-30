-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Dışişleri Bakanlığında yapılan bazı büyükelçi atamaları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık mensubu elçi ve büyükelçilerden 8'inin görev yeri değiştirildi. Türkiye'nin Yeni Zelanda Büyükelçisi Mehmet Taşer, Arjantin Büyükelçisi Hayri Hayret Yalav ve Türkmenistan Büyükelçisi Hüseyin Avni Bıçaklı merkeze atandı. Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Ahmet Oğuz Çelikkol Tayland Büyükelçisi, İtalya Büyükelçisi Ali Yakıtal Yeni Zelanda Büyükelçisi, Kosova Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler ise Arjantin Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcı ve Elçi Songül Ozan Kosova Büyükelçisi, Genel Müdür Yardımcı ve Elçi Şevki Mütevellioğlu Türkmenistan Büyükelçisi oldu.