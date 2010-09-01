-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Dışişleri Bakanlığı 200 aday konsolosluk ve ihtisas memuru, Dış Ticaret Müsteşarlığı da 50 dış ticaret uzman Yardımcısı almak üzere sınav açtı. Alımlara ilişkin duyurular, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ve bazı gazetelerde yayımlandı. Duyuruda, konsolosluk ve ihtisas memurlarının, Bakanlığın 6004 sayılı Teşkilat Kanunu'nda sayılan görevleri çerçevesinde, konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden kariyer memurları olduğu belirtildi. Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, aday konsolosluk ve ihtisas memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısının 200 olduğu, atamaların, genel idare hizmetleri sınıfından 9'uncu ve 8'inci derece kadrolara yapılabileceği kaydedildi. Sınavın ilk aşamasının, 9-10-11 Ekim 2010 tarihlerinde, Ankara ve İstanbul'da yapılacağı bildirildi. Giriş sınavı başvurularının, 2 Eylül 2010'da başlayacağı ve 24 Eylül 2010'da saat 18.00'da sona ereceği ifade edildi. -DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI Öte yandan Dış Ticaret Müsteşarlığı da sınav ile 50 dış ticaret uzman yardımcısı alacak. Buna göre, genel idare hizmetleri sınıfından yer alan dış ticaret uzman yardımcılığı kadrosuna 8 ve 9'uncu derecelerden olmak üzere iktisat alanından 13, işletme ve uluslararası ilişkiler alanlarından 10'ar, hukuk alanından 6, endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği alanlarından 3'er, kimya mühendisliği ve maliye alanından 2'şer ve istatistik alanından 1 olmak üzere toplam 50 dış ticaret uzman yardımcısı alınacak. Yazılı sınav 10 Ekim 2010 Pazar günü 09.00 –18.00 saatleri arasında Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının bir katı fazlası kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav Ankara’da Müsteşarlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Müsteşarlığın ''www.dtm.gov.tr'' internet adresinde ilan edilecek. Başvurular, şahsen veya posta yoluyla 13 Eylül 2010 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak ve 24 Eylül 2010 Cuma günü 18.00'de sona erecek.