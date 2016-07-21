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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki Almanları uyardı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki Almanlara OHAL nedeniyle sokağa çıkma yasağı ve kimlik kontrollerine hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu.

21 Temmuz 2016 15:33

Türkiye'de olağanüstü hal (OHAL)
ilan edilmesi üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı
Türkiye'deki Alman vatandaşlarını uyardı. Dışarıda iken mutlaka geçerli kimlik
bulundurulması gerektiği hatırlatılan Bakanlık duyurusunda, ‘her an ve her yerde
sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceği ve kimlik kontrolü yapılabileceği' belirtiliyor.
Dışişleri Bakanlığı öncelikle Ankara ve İstanbul'daki meydanlarda ‘son derece dikkatli
olunması gerektiğine' de duyuruda yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL ilan edilmesiyle ilgili televizyon
konuşmasında bu önlemin darbe girişimine karışan unsurların temizlenmesi açısından
elzem olduğunu ve OHAL'ın demokrasiyi kısıtlamak değil korumak için
kararlaştırıldığını söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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