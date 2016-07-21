Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki Almanları uyardı

Türkiye'de olağanüstü hal (OHAL)

ilan edilmesi üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı

Türkiye'deki Alman vatandaşlarını uyardı. Dışarıda iken mutlaka geçerli kimlik

bulundurulması gerektiği hatırlatılan Bakanlık duyurusunda, ‘her an ve her yerde

sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceği ve kimlik kontrolü yapılabileceği' belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı öncelikle Ankara ve İstanbul'daki meydanlarda ‘son derece dikkatli

olunması gerektiğine' de duyuruda yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL ilan edilmesiyle ilgili televizyon

konuşmasında bu önlemin darbe girişimine karışan unsurların temizlenmesi açısından

elzem olduğunu ve OHAL'ın demokrasiyi kısıtlamak değil korumak için

kararlaştırıldığını söylemişti.