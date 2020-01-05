Dışişleri Bakanlığı: Trablus'ta Hafter'e bağlı güçlerin askeri okula yaptığı saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde Trablus'ta bir askeri okula yapılan saldırıya ilişkin kınama açıklaması yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak Libya'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sözde Libya Ulusal Ordusu’na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusu’nun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.

Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

Dışişleri Bakanlığı'nın ardından Millî Savunma Bakanlığı da saldırıya tepki göstererek şu ifadelere yer verdi: "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus’taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Acımasız saldırıda Libya’nın geleceği olan masum 31 askeri öğrenci şehit edilirken 30’dan fazla öğrenci de yaralandı."