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Dünya
Deutsche Welle

Dışişleri Bakanlığı: Seyahat uyarısı yapılmadı

Dışişleri Bakanlığı, Federal Alman Meclisi'nin Türkiye kökenli 11 milletvekiline güvenlikleri için Türkiye’ye gitmemeleri yönünde seyahat uyarısı yapıldığı iddialarını geri çevirdi.

13 Haziran 2016 18:28


Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Sachäfer, Ermeni soykırımı kararı sonrasında tehdit ve hakaretlere maruz kalan meclisin Türkiye kökenli 11 milletvekilinin güvenliğine ilişkin durumun bakanlıkta değerlendirildiğini söyledi.

Milletvekillerinin Türkiye'ye giriş yapmaması yönünde seyahat uyarısı yaptığı iddialarını geri çeviren Schäfer, yapılan istişareler sonrası Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik riskleri konusundaki pozisyonu hakkında milletvekillerinin yazılı olarak bilgilendirileceğini söyledi. Sözcü, partilerin meclis grup başkanlarının da durumdan haberdar edileceğini açıkladı. Açıklamaya göre, bakanlık vekillerin Türkiye'ye gitmesinin tehlikeli olup olmadığı konusunu değerlendirmeye devam ediyor.

Sözcü Schäfer, "Son günlerde meydana gelen olaylar nedeniyle, Türkiye'deki siyasi ve yasal duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu doğru. Bu süreç yakında tamamlanacak" dedi.

Der Spiegel'in iddiası

Der Spiegel dergisi, cumartesi günü Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye kökenli milletvekillerine güvenlikleri için garanti verilemeyeceğinden dolayı bir süre Türkiye'ye gitmemelerini tavsiye ettiğini öne sürmüştü.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller'den toplam 11 Türkiye kökenli milletvekili 2 Haziran'da yapılan oylamada Ermeni soykırımı karar tasarısına “evet” oyu vermişti. Bu milletvekilleri oylamadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “kanı bozuk” olarak nitelendirilmiş ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalmışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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