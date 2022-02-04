Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma göçmenlerle ilgili 'Yunanistan'a sessiz kalınmaması' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, 'göçmenleri geri iten ve hayatlarına mal olan' eylemleri gerekçe gösterilerek Yunanistan'a karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek göçmenleri geri itmesinin pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ettiğini hatırlattı.

Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşımın Avrupa’nın utancı olarak hafızalara kazındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır.

Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan’ın bu eylemlerinin araştırılması, insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır."

19 göçmen yaşamını yitirmişti

Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkiinde önceki gün donarak ölen 11 göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.

Ekipler aynı bölgede dün de donarak ölen 7 göçmenin cansız bedenini bulmuştu.

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