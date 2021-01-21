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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya geçmiş olsun mesajı

21 Ocak 2021 21:29

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv şehrinde huzurevinde çıkan yangındaki can kayıpları ve yaralananlar nedeniyle Ukrayna halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv şehrinde bugün bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Dost ve kardeş Ukrayna halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, elim olayda hayatını yitirenlere başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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