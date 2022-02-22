Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılın' çağrısı
22 Şubat 2022 00:35
Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarının ardından "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir."