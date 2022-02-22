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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılın' çağrısı

22 Şubat 2022 00:35

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarının ardından "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı. 

Bakanlığın açıklaması şöyle: 

"Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir."

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dışişleri bakanlığıukraynarusya
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