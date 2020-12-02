Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Türkiye- Avusturya siyasi istişareleri' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, yarın gerçekleştirilecek Türkiye- Avusturya siyasi istişarelerinde, iki ülke ilişkileri ile Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ele alınacağını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye- Avusturya siyasi istişareleri, yarın Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky- Tieffenthal arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, Avusturya ile ikili ilişkilerimiz ile Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.