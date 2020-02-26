Dışişleri Bakanlığı'ndan Koronavirüs tespit edilen Irak ve İtalya için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın Koronavirüs (Kovid-19) görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti. Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İtalya’da Koronavirüs (COVID-19) vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde artış yaşandığı gözlemlenmektedir. "İtalya’da Koronavirüs (COVID-19) vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde artış yaşandığı gözlemlenmektedir.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça, İtalya’nın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur.

Öte yandan, İtalya’da ikamet eden veya bu ülkeye seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuz ile İtalyan resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür:

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29)

Roma Büyükelçiliği (+39 06 445 941)

Acil Durum Nöbetçi Telefon Numarası (+39 340 176 64 31)

E-Posta: ambasciata.roma@mfa.gov.tr

Milano Başkonsolosluğu (+39 02 318 368 00)

Acil Durum Nöbetçi Telefon Numarası (+39 331 678 32 68)

E-posta: consolato.milano@mfa.gov.tr"