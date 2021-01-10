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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırgızistan'da düzenlenen seçimlere ilişkin açıklama 

10 Ocak 2021 22:15

Dışişleri Bakanlığı, "Kırgızistan'da 10 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kırgız Cumhuriyeti'nin yönetim sistemine ilişkin halkoylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, Kırgız Cumhuriyeti'nde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halkoylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kırgızistan'da 10 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kırgız Cumhuriyeti'nin yönetim sistemine ilişkin halkoylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halkoylaması sonuçlarının dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, Kırgızistan'daki demokratik sürecin kapsayıcılık ve toplumsal uzlaşı temelinde neticelendirilmesi yönünde atılacak adımları destekleyecektir." denildi.  (DHA) 

 

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