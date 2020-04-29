Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter'in Libya'da kendini 'devlet başkanı' ilan etmesine tepki: Uluslararası toplum karşılık vermeli

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu'nun kumandanı Halife Hafter'in kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesine tepki gösterdi. Bakanlık, "Uluslararası toplumun daha fazla gecikmeden gereken karşılığı vermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hafter’in "ülkede bir askeri diktatörlük oluşturmayı amaçladığı” belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Hafter bu açıklamasıyla Libya’daki krizin siyasi diyalog yoluyla çözülmesini istemediğini, Berlin Konferansı’nın sonuçları dahil, bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemediğini ve ülkede bir askeri diktatörlük oluşturmayı amaçladığını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Açıklamada, Hafter'in Koronavirüs salgını ortamında petrol üretimine uyguladığı ablukayı devam ettirerek Libya halkının ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemenin teminini engellediği ve suyu baskı aracı olarak kullanmaktan çekinmediği belirtildi.

Hafter’e destek olan ülkeleri de hatırlatan açıklamada, şöyle denildi: "Libya'da bir cunta rejimi kurma niyeti olduğu konusunda artık herhangi bir şüphe bulunmayan bu şahsa uluslararası toplumun daha fazla gecikmeden gereken karşılığı vermesi gerekmektedir. Öte yandan demokrasi havariliği yapan bazı ülkeler dahil, kendisine destek verenlerin Libya halkının gözünde onun yaptıklarına ortak olacakları da unutulmamalıdır" değerlendirmesine yer verildi."

Açıklamada ayrıca “Türkiye'nin bölgeyle olan köklü tarihi bağlarının getirdiği sorumluluk anlayışıyla, Libya Siyasi Anlaşması tarafından oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve kardeş Libya halkının yanında yer almaya ve siyasi çözüm çabalarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceği” de aktarıldı.

Ne olmuştu?

Hafter, yayınladığı bir videoda Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" söyledi.



Hafter, görüntülü mesajında, daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret ederek, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Libya Ulusal Ordusu'nun kumandanı Halife Hafter'in kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesine şaşırdıklarını ifade etti.