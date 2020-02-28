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Dışişleri Bakanlığı'ndan sınıra yürüyen sığınmacılara ilişkin açıklama

"Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir"

28 Şubat 2020 13:01

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacıların Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, sınıra yürüyen sığınmacılara ilişkin, "Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir" dedi.

Sözcü Aksoy, ülkemizdeki göçmen ve sığınmacılara ilişkin soru üzerine şunları dedi:

"İdlip’te yaşanan ve yüz binlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır. Bu gelişmeler, halkımız ve dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir, ülkemizdeki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilemektedir. Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur."

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