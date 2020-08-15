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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye yanıt: Türkiye, Doğu Akdeniz'de diyalog ve müzakereden yanadır

15 Ağustos 2020 10:35

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamaya yanıt vererek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de diyalog ve müzakereden yana olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Birliği, dün gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından Doğum Akdeniz'deki gerilim konusunda diyakod çağrısında bulunmuştu.

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