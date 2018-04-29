Dışişleri Bakanlığı: İsviçre'nin Erdoğan pankartı kararını esefle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, İsviçre'nin Bern kentindeki bir gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başına silah dayalı şekilde gösteren pankarta ilişkin başlatılan soruşturmada organizatörlere suçlama yöneltilmeye yönündeki kararı "hayret ve esefle karşılandığını" söyledi.

Hüseyin Müftüoğlu, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, İsviçre'de söz konusu pankartla ilgili biri idari, diğeri cezai soruşturma açıldığını anımsatarak, söz konusu kararın idari soruşturma sonucunda verildiğinin anlaşıldığını vurguladı.

Müftüoğlu, "Esasen cezai soruşturmaya kıyasla yaptırımları itibariyle daha düşük önemde bir soruşturma olsa da idari soruşturma sonucunda gösteriyi düzenleyenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği görüşüne varılmasını hayret ve esefle karşılıyoruz. Bu kararın İsviçre'de benzer suçların işlenmesini teşvik edici etki yaratacağı ve suçluları cesaretlendireceği açıktır" dedi.

İsviçre'nin Bern kentinde 26 Mart'ta düzenlenen bir protesto eyleminde Erdoğan'ı başına silah dayalı bir şekilde gösteren bir pankart asılmış ve bu olay, Türkiye'nin sert tepkisini çekmişti.

İsviçre savcılığı, söz konusu pankartla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gösteriyi organize edilen kişilere yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmeyeceğini açıkladı.

Ancak savcılığın kişilere yönelik olarak "şiddete teşvik" şüphesiyle açtığı soruşturma ise devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ayrıca İsviçre'deki mitingle ilgili soruşturma başlatmıştı.