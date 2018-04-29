T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Dışişleri Bakanlığı: İsviçre'nin Erdoğan pankartı kararını esefle karşılıyoruz

Türkiye, İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başına silah dayalı şekilde gösteren pankartla ilgili idari soruşturmada organizatörlere suçlama yöneltmeme kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, kararın "suçluları cesaretlendireceğini" vurguladı.

29 Nisan 2018 20:30

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, İsviçre'nin Bern kentindeki bir gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başına silah dayalı şekilde gösteren pankarta ilişkin başlatılan soruşturmada organizatörlere suçlama yöneltilmeye yönündeki kararı "hayret ve esefle karşılandığını" söyledi.

Hüseyin Müftüoğlu, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, İsviçre'de söz konusu pankartla ilgili biri idari, diğeri cezai soruşturma açıldığını anımsatarak, söz konusu kararın idari soruşturma sonucunda verildiğinin anlaşıldığını vurguladı.

Silahlı Erdoğan pankartında ilk karar çıktı

Müftüoğlu, "Esasen cezai soruşturmaya kıyasla yaptırımları itibariyle daha düşük önemde bir soruşturma olsa da idari soruşturma sonucunda gösteriyi düzenleyenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği görüşüne varılmasını hayret ve esefle karşılıyoruz. Bu kararın İsviçre'de benzer suçların işlenmesini teşvik edici etki yaratacağı ve suçluları cesaretlendireceği açıktır" dedi.

İsviçre'nin Bern kentinde 26 Mart'ta düzenlenen bir protesto eyleminde Erdoğan'ı başına silah dayalı bir şekilde gösteren bir pankart asılmış ve bu olay, Türkiye'nin sert tepkisini çekmişti.

İsviçre savcılığı, söz konusu pankartla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gösteriyi organize edilen kişilere yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmeyeceğini açıkladı.

Ancak savcılığın kişilere yönelik olarak "şiddete teşvik" şüphesiyle açtığı soruşturma ise devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ayrıca İsviçre'deki mitingle ilgili soruşturma başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TürkiyeCumhurbaşkanı ErdoğanDışişleri BakanlığıDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin MüftüoğluBernCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHüseyin MüftüoğluErdoğanMüftüoğluBuMartCumhuriyet Başsavcılığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24