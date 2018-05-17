Dışişleri Bakanlığı: İsrail katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin büyükelçiliğine Kudüs'e taşımasından sonra başlayan olaylarda 60'tan fazla Filistinli'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin olarak, "İsrail katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmalı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisini de sürdürüyor.



Mevlüt Çavuşoğlu dün Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah, Brunei Dışişleri ve Ticaret İkinci Bakanı Lim Jock Seng, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tieman Hubert Coulibaly, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Taha Siala, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Moritanya Dışişleri Bakanı Isliko Velid Ahmed İzid Bih, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zeyn Şerif ile de telefonda görüşmüştü.



ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta resmen Kudüs'e taşıması, bölgede infiale yol açtı.



İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 62 Filistinliyi öldürmüşi, 3 bin 188 Filistinliyi de yaralamıştı.



İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, hayatını kaybeden Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı almıştı.