Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gitmesine sınırlama getirmesine tepki göstererek; "İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir. Mescid-i Aksa’ya yönelik kısıtlamalarla ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir."