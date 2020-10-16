Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ı Nahçıvan saldırısı sebebiyle şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın, Dağlık Karabağ’da Ermenistan'ın kontrolünde olan Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir" denilen basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığı görülmektedir. Ortak sınırımız bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırısı, çatışmayı Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin yeni ve tehlikeli bir örneğidir. Ermenistan’ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi lazımdır.

İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir.

Can Azerbaycan'la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman tam olacaktır."

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