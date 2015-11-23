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Dünya

Çin Dışişleri Bakanlığı: Terörizme karşı birlikte mücadeleye hazırız

"Suriye sorunu her zaman siyasi yollardan çözülmeli"

23 Kasım 2015 14:24

Suriye’deki savaşa askeri unsurlarla katılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hong Lei, Çin’in terörün her türlüsüne karşı olduğunu ve birlikte mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre; Başkent Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında Cihan Haber Ajansı’nın (Cihan) Suriye ile ilgili sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Hong Lei, Türkiye medyasında çıkan ve Çin’in de Suriye savaşına katılacağı iddialarını değerlendirdi. Terörizmin insanlığın ortak düşmanı olduğunu belirten Hong, Çin’in terörün her türlüsüne karşı olduğunu söyledi. Lei, Çin’in uluslararası işbirliğini güçlendirmeye, terörizm tehdidine ve meydan okumasına karşı birlikte mücadeleye hazır olduğunu ifade etti. Sözcü, Çin’in, Suriye sorununun her zaman siyasi yollardan çözülmesini savunduğunu belirtti.

Çin’in, Suriye’deki savaşa aktif olarak katılıp katılmadığı sorusuna verdiği yanıtta da Hong, Çin’in Rusya’nın terörizmle mücadele çabalarını desteklediğini hatırlatarak, aynı zamanda Suriye sorunu çözümünün de siyasi yaklaşımla olması gerektiğini tekrarladı. Hong, cevabının sonunda "Çin tarafı nasıl konuşuyorsa, öyle de yapıyordur" ifadesini kullandı.

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