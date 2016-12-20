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Dışişleri Bakanlığı: Büyükelçi Karlov çok başarılı, müstesna bir diplomattı

"Bu saldırı, terörün en iğrenç ve barbarca yüzünü göstermiştir"

20 Aralık 2016 00:49

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andres Karlov’a yönelik silahlı saldırıdan yaklaşık 2 saat 45 sonra Ankara'dan ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın yaptığı yazılı bir açıklamada Karlov için “Türkiye’de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattır” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, bugün gerçekleştirilen bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. 

Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır. 

Büyükelçi Karlov, Türkiye’de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattır. Anısı her zaman bizimle olacaktır. Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz. 

Bu zor günde Rus halkına ve devletine en kalbi taziyelerimizi sunuyoruz.

Bu saldırı, terörün en iğrenç ve barbarca yüzünü göstermiştir. Türkiye, Rusya’yla ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir.

 

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