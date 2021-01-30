Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs kararına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin BM Barış Gücü'nün (BMBG) 6 ay daha adada görev yapmaya ilişkin kararını KKTC'ye danışmamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "BMBG’nin Ada’daki varlığına ilişkin KKTC makamlarının rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır" denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamaların desteklendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: