Dışişleri Bakanlığı: Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın Türkiye'nin Libya'daki durumuna ilişkin açıklamasına karşı, "BAE yönetimini, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" dedi.

Aksoy, BAE'nin Türkiye'yi hedef alan açıklamasına yazılı cevap verdi. Bugün yapılan açıklamayı, 'darbecilere her türlü desteği veren bir ülkenin iki yüzlü siyasetini gizleme teşebbüsü' olarak tanımlayan Aksoy, "Türkiye, Arap ülkelerinin siyasi birlik ve toprak bütünlüklerine her zaman saygı göstermiş, bu anlayışla Libya'da da meşruiyetin yanında yer almış ve siyasi çözüm çabalarını desteklemiştir. Bu ilkeli tutumumuz devam edecektir. BAE yönetiminin, Türkiye hakkında çirkin ve asılsız ithamları, esasen bu ülkenin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtme saikinin ürünüdür. BAE, Libya'daki darbecilere yıllardır silah, askeri malzeme ve paralı asker desteği sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bölücü faaliyetlere verdiği destek biliniyor"

Aksoy, "BAE'nin sadece Libya'da değil, Yemen, Suriye ve Afrika Boynuzu dahil tüm bölgede uluslararası barış, güvenlik ve istikrarı bozucu hareketlerinin uluslararası toplumun malumu olduğunu" belirterek, El Şebab başta olmak üzere terör örgütlerine ve Yemen'de bölücü faaliyetlere verdiği desteğin de bilindiğini söyledi.

"Haddini bilmeye davet ediyoruz"

"BAE yönetimini, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" diyen Bakanlık Sözcüsü Aksoy, 'bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının herhangi bir ayırım gözetmeden sivil halkı hedef alan gayrimeşru çetelerin değil, Libya Siyasi Anlaşması'nın ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmesinden geçtiğini' vurguladı.

BAE tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Libya'da çatışmayı körüklediği belirtilerek, "Türk devletinin bu uygulamaları ateşkesi zorlaştırmaktadır. Uluslararası kamuoyunun bu konuda harekete geçmesi ve kalıcı siyasi bir çözümü oturtması gerekiyor" denilmişti.