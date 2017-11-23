Dışişleri Bakanlığı: AB'nin de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin, AP'ye davet edilmemeleri, girişlerinin engellenmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlık Bürosu\'nun, başta PKK olmak üzere, ülkemize yönelik terör faaliyetleri yürüten ve AB\'nin de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin, AP\'ye davet edilmemeleri, girişlerinin engellenmesi ve AP yerleşkesinde tanıtımlarının yapılmamasına yönelik kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Sözkonusu karar, terörle mücadele alanında AB\'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi bağlamında atılmış olumlu bir adımı teşkil etmektedir. AP\'nin kararının uygulanmasını yakından izleyeceğiz.\"