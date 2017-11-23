T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin, AP'ye davet edilmemeleri, girişlerinin engellenmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz

  ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlık Bürosu'nun, başta PKK olmak üzere, ülkemize yönelik terör faaliyetleri yürüten ve AB'nin de terör örgütü listesinde k

23 Kasım 2017 22:51

 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:  \"Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlık Bürosu\'nun, başta PKK olmak üzere, ülkemize yönelik terör faaliyetleri yürüten ve AB\'nin de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin, AP\'ye davet edilmemeleri, girişlerinin engellenmesi ve AP yerleşkesinde tanıtımlarının yapılmamasına yönelik kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Sözkonusu karar, terörle mücadele alanında AB\'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi bağlamında atılmış olumlu bir adımı teşkil etmektedir. AP\'nin kararının uygulanmasını yakından izleyeceğiz.\"   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADIŞİŞLERİ BakanlığıParlamentosu AP Başkanlık BürosuPKKABAPSözkonusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24