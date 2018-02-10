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Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri Sözcüsü'nün Türk yargısı hakkındaki ifadelerini ciddiye almak mümkün değil

ABD, NASA çalışanı Serkan Gölge'nin hapis cezasına çarptırıldığı davada "güvenilir deliller bulunmadığını" savunmuştu

10 Şubat 2018 00:21

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Türkiye vatandaşı NASA çalışanı Serhan Gölge’nin ‘FETÖ’ davasında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Serkan Gölge adil bir yargılama sonrası hüküm giymiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilinmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türk yargısı hakkındaki ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert “ABD, Amerikan vatandaşı Serkan Gölge’nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duymaktadır. Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk Anayasası ile teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye’ye seyahat eden ya da Türkiye’de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir” açıklaması yapmıştı.

 

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