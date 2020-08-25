Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri'nin haddini aşan açıklamasını külliyen reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ağustos'ta İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün "haddini aşan" açıklama yaptığını belirterek, "Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaslı yetkilileri kabulüne ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Aksoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz.

Gazze’de demokratik seçimlerle iktidara gelen ve bölgenin önemli bir realitesini teşkil eden Hamas’ın meşru temsilcisinin terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır.

Kaldı ki, kendi terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık destek veren, FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan bir ülkenin üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır.

ABD Yönetimi Filistinliler arası iç uzlaşı çabalarının da bir tarafı olan Hamas’ı terör örgütü ilan etmiş, ardından Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Vaşington’daki Ofisini kapatmıştır. Böylelikle tüm Filistin Yönetimi ve halkıyla irtibatını keserek, bölgemizin gerçeklerinden kendini ne kadar soyutlamış olduğunu da ispatlamıştır.

Bu vesileyle ABD Yönetimi’ni, bölgedeki güç ve nüfuzunu münhasıran İsrail’in çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kullanmak yerine, dengeli politikalar izleyerek İsrail-Filistin ihtilafına uluslararası hukuk, adalet ve hakkaniyet temelinde samimi çözüm arayışında bulunmaya davet ediyoruz."