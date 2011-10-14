-Dışişleri bakanları Suriye'deki durumu tartışacak KAHİRE (A.A) - 14.10.2011 - Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de pazar günü yapacakları acil toplantıda Suriye'deki son durumu tartışacak. El Cezire televizyonunun Körfez İşbirliği Konseyi'nden (KİK) yapılan açıklamaya dayandırarak verdiği haberinde, körfez ülkelerinin, Arap Birliği üyelerini Suriye'deki insani durumu ele almak ve ülkedeki kanlı şiddet olaylarına son vermenin yollarını bulmak üzere acil bir toplantı yapmaya çağırdıkları kaydedildi. El Cezire, toplantının Kahire'deki Arap Birliği genel merkezinde yapılıp yapılmayacağına dair bilgi vermedi.