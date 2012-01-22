-Dışişleri Bakanları Suriye için toplandı KAHİRE (A.A) - 22.01.2012 - Arap Birliği Dışişleri Bakanları Suriye'deki son gelişmeleri ele almak, bu ülkede bulunan birlik gözlemcilerinin raporlarının incelenmesi ve gözlemci heyetinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağını kararlaştırmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı. Katar'ın dönem başkanlığında bir araya gelen Arap Birliği Dışişleri Bakanları öncelikle Suriye'de bulunan gözlemci heyetinin raporlarını inceledi. Toplantıda konuşma yapan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal,Suriye'de akan kanın durmadığını ve sivillere yönelik şiddetin devam ettiğini kaydetti. Faysal, Suudi Arabistan'ın gözlemci heyetinde bulunan üyelerini geri çekeceğini açıklayarak, Suriye hükümetini Arap Birliği'ne verdiği taahhütleri yerine getirmemekle suçladı. Arap Birliği kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'de bulunan gözlemci heyetinin görev süresi bir ay daha uzatılacak. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ise konuşmasında, Suriye'ye bir kez daha "Şiddete son ver ve sivillere karşı şiddet kullanma" çağrısında bulundu. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad Bin Casım ise Suriye'deki şiddetin bu şekilde devam etmesi halinde farklı seçeneklerin gündeme gelebileceğini kaydetti. Arap Birliği'nin gözlemcilerini geri çekmesini isteyen Suriyeli muhalifler ise Arap Birliği'ne tepkili. Arap Birliği önünde gösteri yapan 1000 kadar Suriyeli muhalif, Arap bakanlara yönelik "Hain" sloganları attı.