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Dışişleri Bakanı'nın mesajı; İsrail ve Rusya'dan sonra Esad için de diyalog süreci mi başlıyor?

"Suriye'de siyasi çözüm istiyoruz; Esad konusundaki farklı görüşleri de tartışabilmeliyiz"

01 Temmuz 2016 16:29

Soçi'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki tarafta da uçak düşürme hadisesinden önceki düzeye, hatta daha ileriye götürme kararlılığı var. Yakın diyalog içinde olacağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail ve Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile de normalleşme sürecinin başlayabileceği mesajını vererek, "Suriye’de siyasi çözüm en iyi çözümdür. Geçimşte Rusya ile Esad’ın kalması, gitmesi konusunda farklı görüşlerimiz oldu. Şimdi de aynı fikirdeyiz demek zor olabilir ama farklı fikirleri görüşebiliriz. Tekrar masaya dönüldüğü için her konuyu görüşebiliriz" ifadesini kullandı.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Çin’e gitmeden önce görüşme arzusunu iletmişti. Ev sahibi olma sırası Rusya’da. Önümüzdeki süreçte bu görüşmenin hazırlığını yapmak için görüşmeler düzenleyeceğiz ki netice alabilelim. İki tarafta da uçak düşürme hadisesinden önceki düzeye, hatta daha ileriye götürme kararlılığı var. Yakın diyalog içinde olacağız. Hem bölgesel konular bakımından, hem ikili düzeyde ilişkiler bakımından son derece yapıcı ve olumlu bir görüşmeyi gerçekleştirdik.

 

"Şimdi de Esad konusunda aynı fikirde olamayız ama..."

 

Terörle mücadele ediyoruz. En son İstanbul’daki saldırılar, DAEŞ’in yaptığı saldırılar var, PKK/YPG’nin yaptığı saldırılar. Gerek koalisyon içindeki ülkelerin, gerekse Rusya ve İran’ın DAEŞ’le daha etkin mücadele etmesi gerekiyor, biz de sürdüreceğiz. Suriye’de siyasi çözüm en iyi çözümdür. Esad’ın kalması, gitmesi konusunda farklı görüşlerimiz oldu. Şimdi de aynı fikirdeyiz demek zor olabilir ama farklı fikirleri görüşebiliriz. Tekrar masaya dönüldüğü için her konuyu görüşebiliriz."

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