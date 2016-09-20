Dışişleri Bakanı'ndan diplomatlara "Telefonları açın" talimatı

Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra personeli özellikle doğum günlerini kutlamak için arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açılmayan ve dönüş yapılmayan telefonların ardından bir genelge çıkarttı. Genelge ile Dışişleri personeline tüm cevapsız çağrılara dönülmesi talimatı verildi.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre; Ağustos ayının son gününde İnsan Kaynakları Dairesi tarafından yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı: “Sayın Bakanımızın, misyon şeflerimiz dahil olmak üzere, yurtdışında ve yurtiçinde görevli personelimizi, çeşitli vesilelerle telefonla doğrudan aradıkları malumlarıdır.

Bazı mensuplarımızın, Sayın Bakanımızın kendi cep telefonundan yaptığı aramalar dahil, cevapsız çağrılara geri dönmedikleri dikkat çekmektedir. Bu durumun, bilinmeyen bir numaradan alınan çağrıları yanıtlama ve cevapsız aramalara geri dönme konusunda bir duyarsızlıktan kaynaklanabileceği akla gelmektedir. Özellikle yurtdışındaki vatandaşlarımız, acil durumlarda mensuplarımıza cep telefonları üzerinden ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu çerçevede, Sayın Bakanımız, mensuplarımızın kendilerine gelen tüm aramaları yanıtlama ve cevapsız çağrılara geri dönme konusunda hassasiyet göstermeleri talimatını vermiştir.”

"Ben de Başbakanım"

Çavuşoğlu’nun iş ile ilgili konularda ve kimi zaman da sadece kutlama için açtığı telefonlarda ilginç diyalogların da yaşandığı öğrenildi. Çavuşoğlu’nun gece geç saatlerde doğum gününü kutlamak için aradığı bir personele “Ben Bakan Çavuşoğlu” dedikten sonra karşıdaki şahsın “Ben de başbakanım” dediği ve uzun süre Bakanın kendisini aradığına inanamadığı öğrenildi