Dışişleri Bakanı'ndan Çin'e vizesiz seyahat müjdesi

Salı Grubu’nun bu haftaki konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, EXPO 2016, G-20 zirvesi, NATO ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı ile Antalya'nın turizm alternatifleri ve ulaşımı hakkında açıklama yaptı. Önümüzdeki yıl Çin'e vizesiz seyahat edilebileceği müjdesini veren Çavuşoğlu, bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sohbet ortamında geçen kahvaltıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına başlamadan önce Salı Grubu’nu kutlayarak, gayri resmi geleneği düzenli olarak sürdürmenin zorluğundan söz etti. Çavuşoğlu, “Beni eskilere götürdünüz. Nasıl Salı Grubu’nda siyaset yoksa ben de geleneksel düzen içinde sürdürdüğümüz Demokrat Aydınlar Hareketi içinde önemli rol aldıktan sonra siyasete girdim. Demokrat Aydınlar Hareketi’ni o dönemlerde hiçbir siyasi yapıya dayandırmadan darbeye karşı duran dostlarımızla kurmuştuk. Hepimizin ortak sevdası var; Antalya” dedi.

Ülkelerin büyüme oranı

14 yıldır her zaman daha iyisini yapma adına çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, halen daha çok yapacak işleri olduğunu söyledi. Moğolistan'dan gelerek Salı Grubu’nun davetine katıldığını belirten Çavuşoğlu, Moğolistan’da yüzde 5,5 büyüme hızı olduğunu, bu oranın da ülke halkı tarafından az bulunduğu söyledi. Bunun nedenini de açıklayan Çavuşoğlu, Moğolistan’ın Çin’e karşı yüzde 8’in altına düşmemek adına çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Moğolistan’a THY uçuşu

Türklerin ilk yazılı anıtlarının bulunduğu Orhun Vadisine gittiğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Moğolistan’da Türk tarihi için önem arz eden ilk yazıtları görmeye gittim. Tarihimiz çok değerli. Burada artık bir müzemiz olacak. Bu anıtlara ulaşma noktasında toprak yola biz asfalt attık. 10 bin km’lik yol yaptık. Müzenin açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak” Çavuşoğlu, ayrıca Moğolistan’a havadan ulaşımı kolaylaştırmak adına Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuş seferleri yapmaya başladığı müjdesini verdi.

Teknolojide bir numarayız

Dışişleri Bakanlığı olarak yapılan çalışmaların da altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de genç diplomatlar için özel akademi düzenliyoruz. Geçen hafta bu nedenle 36 farklı ülkeden genç diplomatı ağırladı. Türkiye’nin tarihi, turistik, sosyal tanıtımının yanı sıra bu diplomatlara açtığımız akademide her konuda eğitim veriyoruz. Dışişleri Bakanlığımız bilişim ve teknolojiyi en iyi kullanan bakanlık olarak diğer ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor.”

Çin’e vize kalkıyor

Salı Grubu’ndaki sohbette birçok müjde veren Bakan Çavuşoğlu, önümüzdeki yıl Çin’e vizenin kaldırılacağını duyurdu. Vizeleri kaldırmak adına çalışmalara devam ettiklerini ve Türkiye ile arasında vize olmayan ülkelerin sayısını artıracaklarını Salı Grubu üyelerine anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Polonya ile aramızda vizeyi kaldırdık. Tek şartımız THY seferlerini artırmak. Ancak, kendilerinin bu konuda gelir kaybı kaygısı taşıdı. Bu talebimize olumlu bakmadılar. Aslına bakarsanız gelir kaybı değil daha fazla kazanacaklardı.”

EXPO için raylı sistem

"THY ile tüm dünyaya açılacağız” diyen Bakan Çavuşoğlu, EXPO 2016 ile ilgili de şöyle dedi: “EXPO 2016 ile anlaşan şu an 30 ülke var. Aralarında Afrika ülkeleri de var, Latin ülkeleri de. EXPO sadece Antalya’ya değil Türkiye’ye de değer katacak, kimsenin şüphesi olmasın. EXPO için şehir merkezinden raylı sistem getireceğiz. Ayrıca oluşturduğumuz alanda fuar bittikten sonra her ülkenin bahçesi olacak. Burası botanik bahçe olarak kalacak. Ayrıca çevre yolu bağlantısı, Burdur kavşağını yapacağız”

Turizmde endişeye gerek yok

Son zamanlarda turizmle ilgili endişelerin arttığını ancak bu duruma gerek olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, Haziran ayı itibariyle turist sayısında artış olacağını belirtti. Tur operatörlerine verilecek uçak yakıtı desteğinin sürecinin Haziran ve Temmuz ayına uzatılması talebinde bulunan bir iş adamına da yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, “Bu talebinizi en kısa zamanda Başbakanımız Davutoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer Çelik ile görüşeceğim. Haklı talebinizi ileteceğim. Ayrıca, THY’nin direk uçuşlarıyla ilgileniyoruz. Direk uçuşlarda bir tek Moskova kaldı. Turizm açısından direk uçuşlar önemli. Tanıtım eksikliğimizi artırarak, turizmde hedeflediğimiz noktaya geleceğiz. Bu nedenle kaygı ve endişe duymayın. Turist sayısında azalma değil artış olacak” dedi.

Alternatif turizm: Golf

Alternatif turizmle ilgili golf turizmine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, kendisinin de bu sporu çok sevdiğini sabah 5’te kalkıp oynadığını dile getirdi. Golf turizmine gelen turistin normal turistin 4 katı para harcadığını anlatan Çavuşoğlu, golf turizmiyle ilgili alt yapı ve tanıtım atağına geçilmesi gerektiğini, yatırımcıların bu konuyu önemsemesini istedi.

2019’da bitmesi rekor olacak

Dışişleri Bakanı olsa da, en çok takip ettiği konunun ulaşım olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Antalya-Gazipaşa arasında hızlı tren hattıyla ilgili bilgi vererek, “Aslına bakarsanız hızlı tren projesi 2023 projeleri arasındaydı ancak Ulaştırma Bakanımız Lütfi Elvan sayesinde 2019 yılına kadar yapılma kararı alındı. Bu bir rekor olacak, proje 2019 yılında tamamlanacak” diye konuştu.

Antalya için özel toplantı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında geçen ay 7 bakan, Vali Türker ve Başkan Menderes Türel ile Ankara’da Antalya için toplantı yaptıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Kentimiz adına ne yapabiliriz diye konuştuk. Tüm detaylarına kadar değerlendirmelerde bulunduk. Kavşaklar, yollar? Hatta uçaktan iniş yaparken suyun denize aktığı bölgenin ışıklandırılmasına kadar her şeyi düşündük.”

G-20 zirvesi ve kırmızı çizgi

G-20 hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, Belek’te 30 otelin bulunduğu bölgeyi kırmızı çizgi olarak tabir ettikleri bölge olarak ayarladıklarını ve her konuda değerlendirme yaptıklarını belirtti. Otellerin jeneratörlerinden, bölgede yağmur yağarsa duruma çözüm bulunmasına kadar tüm çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tanıtım yapmamız lazım. Liderler, yöneticiler, bürokratlar ve tüm dünya ülkelerinden 4 bin basın mensubu Antalya’ya gelecek. Bu durumda hepimize önemli görev düşüyor. G-20 Zirvesi’nde ev sahibi olarak tek bir ülke davet etme hakkımız vardı, bunu da bilmenizi istiyorum Türkiye olarak Azerbeycan’ı davet ettik” diye konuştu.

Dışişleri bakanları Antalya’da

Mayıs ayının 14- 16 tarihleri arasında NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarını Antalya SuSesi Hotel’de ağırlayacaklarını ilk kez açıklayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın diploması bölgesi olması içinde adım attıklarını dile getirdi.

Batı’ya butik havaalanı

Batı ilçelerinde turizmin hareketlenmesi için butik bir havaalanına uygun bölge aradıklarını, konuyla ilgili çalışma yapıldığını iş adamlarıyla paylaşan Çavuşoğlu, “Gazipaşa’ya da havaalanı yapmak için çok uğraştık ama başardık. Şimdi 1 milyon yolcuya yaklaşmış durumda. Batı ilçelerinin butik otelleri gibi butik bir havaalanımız neden olmasın?” dedi.

Kumluca’ya fakülte geliyor

AKEV ve Alanya üniversiteleri için onay çıktıktan sonra Kumluca’ya Sağlık Fakültesi yapılacağını müjdeleyen Çavuşoğlu, hedeflerinin Gazipaşa’ya da bir fakülte kazandırmak olduğunu söyledi. Antalya’nın üniversite kenti olma yolunda adım attığını, amaçlarının Antalya, Akdeniz, AKEV ve Alanya üniversitelerine yüzde 30 oranında yabancı öğrenci getirmek olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bir öğrencinin ülkeye 30 bin dolar bıraktığına dikkat çekti.

Bilişim teknoloji vadisi arıyoruz

Antalya’da Teknoloji Merkezi oluşturmak için geniş bir arazi arayışı içinde olduklarını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, bu projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Antalya’nın yeni bir hamle yapması lazım. Yeni bir adım, yeni bir marka anlayışı demek. Bu nedenle bilişim ve teknoloji vadisi oluşturarak, Ar-ge çalışmalarının da yapılacağı geniş arazi arayışını girdik. Önce Kepez’de bir yer düşündük ama uygun alan bulamadık. Arayışımız ve konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Teşekkür belgesi

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını tamamladıktan sonra Salı Grubu üyesi iş adamlarının sorularını yanıtladı. Programın sonunda Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç, Bakan Çavuşoğlu’na günün anlamını ifade eden teşekkür belgesi takdim etti.