Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye: Büyükelçiniz Türkiye Valisi değil!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye yönelik, "Sizin büyükelçileriniz Türkiye'de bir vali değil, büyükelçiliğini adam gibi yapacak. Viyana Sözleşmesi çerçevesinde görevini yapacak. Türkiye'nin valisi gibi davrananların hiçbirine müsaade etmeyiz" dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Hükümetin bazı seçilmiş yerel yetkilileri terörizmi destekledikleri iddiasıyla görevden alma ve yerlerine kayyım atama kararını takiben Türkiye'nin güneydoğu'sundaki çatışma haberlerinden endişe duyuyoruz" denmişti.

Van'daki PKK saldırısına da değinen Çavuşoğlu, "Bunların esas hedefi Müslüman, inançlı, muhafazakar Kürt kardeşlerimizin inancıdır. Onları da Marksist, ateist yapmaya çalışıyorlar. Yapamadıklarına da zulüm ediyorlar" diye konuştu

Suriye'de ateşkesin kalıcı olmasını istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Öyle görünüyor ki özellikle rejim, bu ateşkese riayet etmek istemiyor. Dün akşam ateşkes ilan edilir edilmez rejim ateşkesi bozdu. Uyarılar yapıldı, inşallah bu ateşkesin kalıcı olması için herkes üzerine düşeni yapar. Tek taraflı olmaz. Suriye'de huzur, barış, istikrar ve yeniden yönetilebilir bir Suriye olması için bundan sonra için gayretlerimizi devam ettiriyoruz. Aynı şekilde bize tehdit oluşturan DAEŞ ve PYD ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle sınırımızın öteki tarafından sürekli bizi hedef alan, havan mermileri gönderen, roket gönderen DAEŞ'in temizlenmesi için Özgür Suriye Ordusu'na destek veriyoruz. DAEŞ'e karşı güvenliğimiz için bu şarttır. Uluslararası sistemden kaynaklanan bir haktır. Diğer taraftan diğer terör örgütleriyle de mücadele ediyoruz."

"PKK'nın hedefi..."

Çavuşoğlu, "Kale gibi gördükleri dağlarda, inlerine giriyoruz, tertemiz ediyoruz. Dün oralarda bayram namazını, kahraman askerlerimiz eda ettiler. Hiç merak etmeyin. İçeride ve dışarıda onları temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Türk devletinin ve milletinin ne olduğunu 15 Temmuz gecesi ve sonrası tüm dünyanın gördüğünü kaydeden Çavuşoğlu, mücadelenin süreceğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Amacımız, Türkiye'nin her yerinde huzuru tesis etmek. Zulüm altında olan Kürt kardeşlerimizin huzurunu da tesis etmek bizim görevimizdir. Esasen, dün Van'daki saldırıyı gördünüz. Neden bayramda? Bunların öyle bir derdi yok ki. Bunların esas hedefi Müslüman, inançlı, muhafazakar Kürt kardeşlerimizin inancıdır. Onları da Marksist, ateist yapmaya çalışıyorlar. Yapamadıklarına da zulüm ediyorlar" diye konuştu.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Böylesine bir durumda özellikle müttefikimiz olan ülkelerden gelen açıklamalar bizi hem üzüyor hem de sinirlendiriyor. Biz terörle mücadele ediyoruz. Eğer seçilmiş bir kişi, bir belediye başkanı, bir milletvekili, bir belediye meclis üyesi, kim olduğu önemli değil, muhtar da olabilir, teröre deste veriyorsa 'Efendim o kişi seçilmiş, dokunulmaz', olmaz. Seçilen kişinin görevi vatana, millete hizmet etmektir, teröristlere değil. Teröristlerin bomba döşemesine yardım ediyorsa bu, milletin parasını teröristlere harcamaktır. Oradaki belediyelerin hepsi çukur kazmada, bomba yerleştirmede, araçlarıyla, gereçleriyle, kepçeleriyle, kamyonlarıyla teröristeler yardım etmiştir. Her şeyden önce bu tür müdahalelerin usulü ve yöntemi de kabul edilemez. Biz de birçok ülkeyle ilgili rahatsızlıklarımızı dile getiriyoruz. Mesela ABD'de artan ırkçılık. Sadece İslam karşıtlığı değil farklı renklere yönelik ırkçılıkta da bir hortlama var. İşte polis ne kadar insan öldürdü. Ama Washington'daki büyükelçime telefon açıp, 'Sen bir açıklama yap' demiyorum. Bu endişemizi doğrudan ABD'li muhataplarımıza kendimiz söylüyoruz. Bu işin nezaketi budur. Cumhurbaşkanı'mız Obama'ya söyleyebiliyor. BenJohn Kerry'e söyleyebiliyorum. Başka rahatsızlıklarımız da var. Ama biz söyleyince içişlerine karışmak oluyor. Ama kendileri her türlü şeyi söyleme yetkisini kendilerinde buluyorlar. Kusura bakmayın hiçbiriniz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Bugün, Türkiye ikinci sınıf bir ülke değildir. Türkiye ile ilişkilerinizi adam gibi yürütmek istiyorsanız, Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmek zorundasınız. O Türkiye geçti. Ayrıca, sizin büyükelçileriniz Türkiye'de bir vali değil, büyükelçiliğini adam gibi yapacak. Viyana Sözleşmesi çerçevesinde görevini yapacak. Türkiye'nin valisi gibi davrananların hiçbirisine müsaade etmeyiz. Bunlara da izin vermeyiz. Herkes haddinin, hukukunun ve görevinin çerçevesini çok iyi bilsin."

Gülen için geçici tutuklama talebi

Bakan Çavuşoğlu, 'ABD'nin önce elindeki teröristleri teslim etmesi gerektiğini' söyleyerek Fethullah Gülen için geçici tutuklama talebini, gerekçesiyle ABD'ye gönderdiklerini söyledi. ABD'den, Fetullah Gülen'in bir an evvel tutuklanmasını ve oradan Türkiye'ye mesajlar vermesinin engellemesini beklediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Ondan sonra da ilettiğimiz ve ileteceğimiz delillerle Türkiye'ye iade edilmesi ve bu hain teröristin Türk yargısına, teslim edilmesini istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hiç merak etmeyin. Yurt dışına kaçanların bir kısmını getirdik. Diğerlerini de tespit ettiğimiz yerlerde getiriyoruz. Yunanistan'daki süreci de yakından takip ediyoruz. Yasal bir süreç var. Ama inşallah onlar da Türkiye'ye gelecekler ve hainlerden hesabı millet adına sormaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.