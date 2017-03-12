Dışişleri Bakanı: Tatildeki Hollanda Büyükelçisi Türkiye'ye adım atamayacak; bizlerden özür dileyecekler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye giremeyeceğini belirterek "Tatildeki Hollanda Büyükelçisi Türkiye'ye adım atamayacak; bizlerden özür dileyecekler" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nden tepki beklediklerini de belirterek " Merakla bekliyorum Avrupa Birliği bu faşizan tavıra tepki gösterecek mi?" yorumunda bulundu.

Fransa'da konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Avrupa Birliği, Hollanda'ya tepki göstermelidir.Avrupa II. Dünya Savaşı'ndan önceki döneme gidiyor. Bizim maslahatgüzarımızı karakola götürüp hücreye attılar. Bir açıklama yapsınlar, hiçbir şey göremiyoruz. Avrupa Birliği arasındaki dayanışma işte; görüyoruz. Mert bir şekilde bu Hollanda'nın faşizan uygulamanın yanlış olduğunu Avrupalılardan da duymak istiyoruz. Sadece bize ders vermeye kalkmasınlar.

Eleştiriler yapılacak mı, yapılmayacak mı; merakla bekliyorum. Büyükelçinin gelmemesi gerektiğini söyledik, Türk milletinden özür dilenmesini yazılı bir şekilde bekliyoruz. Hangi adımlar atacağımıza yönelik çalışmalarımız var. Birkaç oy alabilmek için, ki ondan da emin değiller. Bu ucuz politikaya başvurdular.

Hollanda seçmeninin tercihlerine saygımız var, benim söylemek istediğim bu siyaset ve siyasetçiler marjinalleşmiş. Zemin kayması yaşaya yaşaya Wilders'a benzemişler. Bizim Avrupalı Türklere mesajlarımız belli. Bir, yaşadığınız ülkeye entegre olun. İki o ülkeye katkı sağlayın. Ki zaten yapıyorlar bunu. Üç, vatandaşlık haklarınızdan faydalanın. Yaşadığınız ülke ile Türkiye arasında köprüsünüz, bu bilinçle hareket edin diyoruz."

Hollanda polisinin Türk yurttaşa köpekli müdahalesi kamerada: