Dışişleri Bakanı: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırısını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejime yönelik bir müdahale, halka yönelik olsa karşı çıkarız. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor. Bu rejim Suriye'nin başında kalmamalı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"Tüm anlaşmalara rağmen rejim Doğu Guta'da insanları öldürdü" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor" vurgusu yaptı.